Вологжан просят придумать арт-объект из стеклянных бутылок

В Вологде музей «Заречный кварталъ 1840» объявляет конкурс арт-проектов для интерактивной экспозиции «ВБутылочку». Победителю с лучшим эскизом сулят 30 тысяч рублей и возможность воплотить свой проект - его разместят во дворе отреставрированного старинного дома на Чернышевского, 56. Проект реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Заявки принимаются с 1 февраля по 15 марта. Высота арт-объекта должна быть меньше 2 метров в высоту и размещаться на площади в 2х3 м. Это могут быть вспомогательные архитектурные сооружения, инсталляции и художественно-декоративные элементы, обладающие собственными простыми функциями и дополняющие общую композицию архитектурного ансамбля.

Главное в эскизе не забыть показать способ надежного крепления композиции к основанию. Арт-объект должен быть изготовлен из стеклянных бутылок, устойчив к погодным условиям (дождь, снег, ветер) и безопасен для окружающих.

Заявку можно заполнить онлайн. Подробная информация об условиях размещена в группе.