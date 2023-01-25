В Череповце появится гигантский аквариум с рыбами

В Череповце строят огромный аквариум с разными видами местных рыб. Он появится на цокольном этаже в будущем Музее природы. Учреждение скоро разместится по адресу Коммунистов, 42. Об этом сообщил мэр Вадим Германов.

После завершения масштабных работ вологжане смогут посетить удобный и интересный музей, узнать рыб нашего края. На данный момент окончено строительство основания аквариума. Он станет первым подобным в городе.

Закончить отделочные работы собираются к середине года. Дальнейшее дело за музейщиками и программистами: выставки и экспозиции обещают быть увлекательными и интерактивными.