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НовостиОбщество25 января 2023 11:54

В Череповце появится гигантский аквариум с рыбами

Череповчане и гости города смогут познакомиться с рыбами Вологодчины
Евдокия САХАРОВА

В Череповце строят огромный аквариум с разными видами местных рыб. Он появится на цокольном этаже в будущем Музее природы. Учреждение скоро разместится по адресу Коммунистов, 42. Об этом сообщил мэр Вадим Германов.

После завершения масштабных работ вологжане смогут посетить удобный и интересный музей, узнать рыб нашего края. На данный момент окончено строительство основания аквариума. Он станет первым подобным в городе.

Закончить отделочные работы собираются к середине года. Дальнейшее дело за музейщиками и программистами: выставки и экспозиции обещают быть увлекательными и интерактивными.