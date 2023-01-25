Вологодский депутат Денис Долженко лишился портфеля, но остался с мандатом

Коллеги сочли фотографию Долженко на отдыхе дискредитирующей их. Сайт ЗСО Вологодской области.

Денис Долженко освобождён от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности. Такое решение приняли его коллеги на 17-ой сессии Законодательного Собрания.

Вопрос об лишении депутата Дениса Долженко портфеля предварительно был рассмотрен на заседании комитета по регламенту и депутатской деятельности.

Весь сыр-бор случился после публикации депутатом в начале января поста, который дискредитировал деятельность партии «Единая Россия» и органы государственной власти.

Публикация вызвала широкий общественный резонанс. Фотографией на отдыхе возмутились и многие граждане, и официальные лица. Вопрос был вынесен на сессию ЗСО. И большинство депутатов проголосовало за освобождение Дениса Долженко от должности.

Как сообщал сайт ЗСО, ранее,10 января, решением Президиума Генсовета Денис Долженко исключён из сторонников «Единой России». А решением регионального политсовета 17 января освобождён от должности регионального координатора федерального партийного проекта «Зелёная экономика».

Как прокомментировал председатель Законодательного Собрания области, секретарь ВРО партии «Единая Россия» Андрей Луценко, "На заседании фракции «Единая Россия» мы с коллегами исключили Дениса Долженко из нашего депутатского объединения и инициировали освобождение его от должности заместителя председателя комитета по экономической политике и собственности в Законодательном Собрании. Сегодня во время сессии было принято окончательное решение по данному вопросу».