На обходе Вологды фура столкнулась с грузовиком и грейдером: погиб водитель

Фото очевидца: vk.com / Даниил Сахаров

На обходе Вологды во вторник, 24 января, произошло смертельное ДТП. Около деревни Марьинское, недалеко от Лукойловской заправки между «Кирилловским» и «Семенковским» съездами с дороги, столкнулись грузовик «Шикман», фура «Вольво» и грейдер. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Фура с архангельскими номерами ехала со стороны Сокола и, не выдержав безопасную дистанцию, столкнулась с идущим впереди грузовиком. Грузовик выскочил на встречку, а фура влетела в дорожную технику.

В ДТП погиб водитель фуры. Скорая уже не смогла ему ничем помочь. Остальные участники в госпитализации не нуждались.