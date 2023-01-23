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НовостиОбщество23 января 2023 13:27

Вологжане могут рассказать свою историю для буклета о Прилуках

В воспоминаниях лучше всего раскрыть историю села и его жителей
Евдокия САХАРОВА

Фото: Евдокия САХАРОВА

В Вологде для буклета, посвященного микрорайону, собирают истории о Прилуках. Поучаствовать в создании могут все: нужно лишь рассказать свои личные, семейные истории, события.

В буклет «Прилуки. И это всё о них» войдут истории, раскрывающие уникальность местности, малоизвестные подробности о селе, фотографии из личных архивов и другие документы, не нарушающие авторские права.

Тексты можно присылать до 1 мая. Издание выпустят в печатном или электронном виде к 30-летию вхождения Прилук в состав Вологды. Юбилейная дата отмечается 11 ноября.

Сбор материалов осуществляют городская библиотека № 20 в Прилуках (ул. Строителей, д. 10), ТОС «Прилуки» и Центр по работе с населением (ул. Монастырская, д. 16). Материалы можно прислать и по электронной почте cbs_f20_vologda@mail.ru. Рекомендуемый объем текстов от одного человека — не более трех страниц.