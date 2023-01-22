Книгу "Архангельский мост" получит череповецкий музей от подрядчика

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников получил два экземпляра книги "Архангельский мост" от главного подрядчика стройки компании "Мостотряд-11". В книгу вошли уникальные архивные кадры и фотографии.

«Получил книгу „Архангельский мост“ от гендиректора компании Николая Руссу. Неожиданно и приятно. Вспомнил с самого начала большой путь по возведению этого масштабного объекта. Грандиозное событие, которое уже вошло в историю Вологодской области и страны. Один экземпляр передам в музей Череповца, второй оставлю у себя», — похвастался Олег Кувшинников.

Напомним, новый вантовый Архангельский мост в Череповце построили за тысячу дней.