38-летний мобилизованный вологжанин Максим Колесов погиб на Украине

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Мэр Вологды сообщил о мобилизованном, павшем на территории Украины. 38-летний вологжанин Максим Колесов, поехавший на СВО в сентябре прошлого года, погиб при минометном обстреле.

«Сержанта Максима Колесова призвали по частичной мобилизации в сентябре прошлого года. Был заместителем командира взвода, командовал боевой машиной. Служил с честью, защищал нашу страну. Герой, имя которого мы будем помнить. У Максима остались жена Людмила и сын Павел», - написал Сергей Воропанов.

Мэр Вологды и губернатор Вологодской области выразили соболезнования родным и друзьям Максима Колесова.