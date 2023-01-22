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НовостиОбщество22 января 2023 14:30

38-летний мобилизованный вологжанин Максим Колесов погиб на Украине

У него остался сын
Евдокия САХАРОВА
Фото: страница Сергея Воропанова ВКонтакте

Фото: страница Сергея Воропанова ВКонтакте

Мэр Вологды сообщил о мобилизованном, павшем на территории Украины. 38-летний вологжанин Максим Колесов, поехавший на СВО в сентябре прошлого года, погиб при минометном обстреле.

«Сержанта Максима Колесова призвали по частичной мобилизации в сентябре прошлого года. Был заместителем командира взвода, командовал боевой машиной. Служил с честью, защищал нашу страну. Герой, имя которого мы будем помнить. У Максима остались жена Людмила и сын Павел», - написал Сергей Воропанов.

Мэр Вологды и губернатор Вологодской области выразили соболезнования родным и друзьям Максима Колесова.