В Череповце школьник совершил на общественном транспорте 280 поездок за месяц

В Череповце школьник 280 раз за месяц воспользовался проездным и стал рекордсменом. Если поделить стоимость на количество поездок, то в декабре проезд ему обошелся в 3,4 рубля. О рекорде сообщил мэр Вадим Германов, ознакомившись со статистикой за декабрь.

Напомним, с 1 декабря 2022 года проездной для школьников стоит 957 рублей, для студентов вузов и колледжей — 1 320 рублей, для ветеранов, пенсионеров и льготников — 1 155 рублей, для остальных категорий — 2 770 рублей.

«Одна поездка по безлимитной карте стоит 25 рублей, для студентов — 22 рубля, для школьников — 18, для ветеранов, пенсионеров и льготников — 15. Среднюю стоимость билета посчитали исходя из количества поездок и стоимости транспортных карт», — пояснил Вадим Германов.

Всего транспортными картами в Череповце пользуются более 10500 школьников, студентов и льготников.