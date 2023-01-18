Под Шексной водитель устроил пьяные гонки с полицией

В Шекснинском районе 16 января инспекторы ГИБДД преследовали пьяного водителя. Погоня состоялась поздно вечером на 87 километре автодороги «Вологда — Тихвин Р21 „Кола“». Правоохранители заметили подозрительный автомобиль ВАЗ-2110 без номеров, который катился по обочине. На требования остановиться водитель лишь добавил газу.

«Пытаясь скрыться, ВАЗ неоднократно создавал аварийные ситуации на трассе, выезжая на полосу встречного движения, тем самым подвергая других участников дорожного движения опасности. В ходе непродолжительной погони легковушку занесло, и она совершила наезд на снежный бруствер», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

29-летнего жителя Архангельской области удалось остановить и задержать. Оказалось, что водительских прав мужчина уже лишен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Автомобиль эвакуирован на спецстоянку.