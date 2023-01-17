Под Череповцом с вышки сотовой связи сняли любителя местных красот

Фото: официальная группа «Спасатели Череповца» в соцсети ВКонтакте

В деревне Рослино Череповецкого района 15 января произошло ЧП. Местный житель забрался на вышку сотовой связи, а вот спуститься самостоятельно уже не смог. Ему на помощь выехали спасатели.

Директор спасательной службы Череповца Дмитрий Санакоев рассказал, что молодой человек испугался высоты. Спускаться оказалось страшнее, чем подниматься. Череповчанин признался, что забрался на вышку, чтобы полюбоваться красотами окружающей природы.

Медицинская помощь ему не потребовалась. Неудачливого верхолаза передали сотрудникам полиции, ведь он зашел на огороженную территорию закрытого объекта.