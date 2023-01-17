ГИБДД предупреждает об ухудшении ситуации на дорогах Вологодчины

В Вологодской области ожидается ухудшение погоды. Областное управление ГИБДД предупреждает об возросшей опасности на дорогах. В регионе прогнозируются снегопады, метель, перепады температур, на дорогах местами гололед и снежный накат.

«По предварительным данным, неустойчивая, но аномально тёплая погода сохранится до конца недели», — сообщают синоптики.

Сотрудники ГИБДД предупреждают: в связи с осложнениями погодных условий водителям нужно быть предельно внимательными и осторожными.

При движении в снегопад выбирать скорость в зависимости от состояния проезжей части. Помнить об опасности льда под колесами. Особенно опасны съезды и подъемы, повороты и открытые участки дорог, наиболее подверженные обледенению из–за повышенной продуваемости.

При ухудшении видимости важно держать безопасную дистанцию.