На Вологодчине диких животных пересчитают по следочкам

В Вологодской области охотоведы и охотники начали зимний маршрутный учет животных. Специалисты два месяца будут фиксировать следы животных, определять количество их пересечений, регистрировать встречи птиц. Всего вологжанам придется обследовать 25 тысяч километров пути.

«Зимний маршрутный учет животных – одно из важнейших мероприятий в охотхозяйственной деятельности. На основе собранных материалов будут определены нормы добычи, спрогнозированы изменения численности различных видов животных, определена необходимость введения охранных или биотехнических мероприятий на той или иной территории в отношении конкретных видов животных», – рассказал замгубернатора Вологодской области Михаил Глазков.

В марте специалисты закончат обработку первичных материалов. Уже в апреле станут известны данные о численности и плотности животных, которые обитают в наших лесах.