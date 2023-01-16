Вологодского депутата хотят лишить места в Заксобрании за отдых в Дубае

Фото: Денис Долженко, соцсети

Олег Кувшинников 16 января на оперативном совещании заявил, что поддерживает предложение об освобождении Дениса Долженко от должности в Заксобрании. Новогодние праздники депутат провел в Дубае, а в соцсетях опубликовал фото с отдыха. Он пояснил, что бегать в мороз не очень комфортно, поэтому таким образом "утеплился". Пост вызвал резонанс: здоровый бегун делится фотографиями с юга, в то время как мобилизованные вологжане сидят в холодных окопах.

«По факту публикации с люксового курорта президиум генсовета „Единой России“ принял решение об исключении Долженко из фракции. Рекомендовано инициировать принятие решения об освобождении Долженко от должности зампредседателя комитета по экономической политике и собственности в Заксобрании. Кроме того, Долженко утратил статус сторонника „Единой России“. Полностью поддерживаю решение: в сложное для страны время ездить по курортам и размещать в соцсетях такие фотографии недопустимо для депутатов и чиновников», — заявил губернатор Вологодской области.

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