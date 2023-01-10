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Общество10 января 2023 7:30

Вологодского депутата хотят лишить членства в "Единой России" за бег в Дубае

Радостное настроение Дениса Долженко расценили как отрыв от реальности
Иван Чухнин
За это фото депутату грозит вылет из партии.

За это фото депутату грозит вылет из партии.

Депутат ЗСО Денис Долженко на своей странице ВКонтакте разместил фотографию, сделанную на отдыхе в Дубае. Подпись гласила, что таким образом он внял предупреждениям о морозе и утеплился.

"На лыжах я катаюсь не очень хорошо, а бегать в такой мороз не очень комфортно. Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился", — подписал Денис свой снимок.

Под фотографией появились комментарии, осуждающие "бегуна". В итоге он продолжил постить фото с юга.

Елена Шабалина-Татаринова пишет: "Курский депутат уже огрёб от А. Турчака и губернатора Старовойта за подобную демонстрацию новогодних выездов за кардон во время СВО. По возвращении приказано с вещами на выход из депутатов. Ждем реакции на этот пост..."

Поясняется это так: "Если у депутата Заксобрания не хватает ума понять, почему во время в ---ы, объявленной России коллективным западом, демонстрировать свои выкаты на Дубаи - это аморально, то зачем нам такие депутаты? Незачем! И раньше только торсом на пляже светиться ума хватало, пришла беда для всей страны, а в вашей голове так ничего и не щёлкнуло..."

Денису же кажется, что он занимается благим делом - оздоравливается вместе с дочерью.

В итоге резко отреагировал на публикацию секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. По его мнению однопартиец потерял связь с реальностью. Он пообещал-таки исключить Долженко из рядов партии: «За эти праздничные дни случилось несколько резонансных ситуаций, когда представители депутатского корпуса «Единой России» проявили себя неадекватно. Можно много чем увлекаться по жизни: бегать, нырять, кататься на горных лыжах. Но всему есть время и место… Добегался».

Политик выразил мнение, что на смену исключённому придут те, кто находится сейчас на фронте, и люди, помогающие бойцам в тылу.

Долженко уже прокомментировал изданию «Московский комсомолец», что запрета на посещение других стран не было, а сам он «обычный человек, в том числе и со своими проблемами».

Следим за развитием событий.

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