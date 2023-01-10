Вологодского депутата хотят лишить членства в "Единой России" за бег в Дубае

За это фото депутату грозит вылет из партии.

Депутат ЗСО Денис Долженко на своей странице ВКонтакте разместил фотографию, сделанную на отдыхе в Дубае. Подпись гласила, что таким образом он внял предупреждениям о морозе и утеплился.

"На лыжах я катаюсь не очень хорошо, а бегать в такой мороз не очень комфортно. Прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился", — подписал Денис свой снимок.

Под фотографией появились комментарии, осуждающие "бегуна". В итоге он продолжил постить фото с юга.

Елена Шабалина-Татаринова пишет: "Курский депутат уже огрёб от А. Турчака и губернатора Старовойта за подобную демонстрацию новогодних выездов за кардон во время СВО. По возвращении приказано с вещами на выход из депутатов. Ждем реакции на этот пост..."

Поясняется это так: "Если у депутата Заксобрания не хватает ума понять, почему во время в ---ы, объявленной России коллективным западом, демонстрировать свои выкаты на Дубаи - это аморально, то зачем нам такие депутаты? Незачем! И раньше только торсом на пляже светиться ума хватало, пришла беда для всей страны, а в вашей голове так ничего и не щёлкнуло..."

Денису же кажется, что он занимается благим делом - оздоравливается вместе с дочерью.

В итоге резко отреагировал на публикацию секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. По его мнению однопартиец потерял связь с реальностью. Он пообещал-таки исключить Долженко из рядов партии: «За эти праздничные дни случилось несколько резонансных ситуаций, когда представители депутатского корпуса «Единой России» проявили себя неадекватно. Можно много чем увлекаться по жизни: бегать, нырять, кататься на горных лыжах. Но всему есть время и место… Добегался».

Политик выразил мнение, что на смену исключённому придут те, кто находится сейчас на фронте, и люди, помогающие бойцам в тылу.

Долженко уже прокомментировал изданию «Московский комсомолец», что запрета на посещение других стран не было, а сам он «обычный человек, в том числе и со своими проблемами».

Следим за развитием событий.