В Череповце задержали двоих нелегалов-строителей и выдворили их из страны

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Зашекснинском районе Череповца правоохранители обнаружили двоих уроженцев ближнего зарубежья, которые работали в частном жилом секторе. Разрешительных документов у них не было. Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

В итоге, на иностранцев составили протоколы за нарушение режима пребывания в стране и за незаконную трудовую деятельность. Заказчика также привлекли к административной ответственности.

Постановлением Череповецкого городского суда мигрантов выдворили за пределы РФ.