В Вологде выбирают объекты для фестиваля стрит-арта "Палисад"

В Вологде начали планирование марафона уличных рисунков. Фестиваль стрит-арта "Палисад" пройдет в областной столице уже во второй раз. В прошлом году в мероприятии поучаствовали 26 художников со всей России, они оформили 23 объекта. Рисунки появились в общественных пространствах, школах, многоквартирных домах, мостах, кирпичных постройках, трансформаторных будках и других сооружениях.

В 2023 году фестиваль запланирован на 19-25 июня. На данный момент формируется список объектов, которые раскрасят уличные художники этим летом. Жители города могут предложить свои варианты на странице проекта в социальной сети.

Пока вологжане предложили украсить стены корпуса ВоГУ на улице Сергея Орлова, внутренний фасад Камерного драмтеатра, пролом от старого рынка на улице Мира и другие объекты.