В вологодской квартире взорвалась боевая граната, привезенная с зоны СВО

В Вологде взорвалась граната, привезенная с СВО. Молодой человек с тяжелыми ранениями оказался в больнице.

ЧП случилось 5 января вечером на улице Можайского. По мнению соседей, там взорвалась граната, привезенная молодым человеком со СВО. Пострадал его гость.

23-летний житель Вологды пришел в гости к товарищу в одну из квартир в двухэтажном деревянном доме. 22-летний Даниил недавно прибыл из зоны СВО. И, вероятно, привез оттуда гранату. Боеприпас проделал немалый путь и благополучно прибыл в Вологду. Его гость, 23-летний Александр Д, тоже недавно служил. Но он зачем-то взял в руки гранату и привел ее в действие.

Раздался взрыв. Свидетели сообщают, что после взрыва оба товарища выскочили из квартиры. Один из них был окровавлен, в коридоре остались капли крови. Вскоре на место примчались различные службы. Пожара в квартире взрыв не вызвал, но на одном из окон на стекле видны трещины.

Как сообщает телеграм-канал, парень получил травмы, его госпитализировали.