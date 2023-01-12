656 многодетных семей на Вологодчине получили деньги вместо земельного участка

147 миллионов рублей выплатят многодетным семьям с тремя и более детьми. Они смогут получить выплату вместо безвозмездного земельного участка, сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области.

Это стало возможно программе «Земельный сертификат», которая реализуется за счет областного бюджета.

Всего со времени старта программы в 2019 году деньги вместо земли получили 5890 многодетных семей. В том числе в 2022 году - 656 семей.

Чтобы получить выплату, нужно встать в очередь. Как показал опыт, вологжане все чаще не видят смысла связываться с землей, они получают деньги и направляют их на приобретение земельного участка и погашение ипотеки.

Если изначально на выплату могли рассчитывать лишь многодетные семьи, состоящие на учете для предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, то с 1 июля 2022 года деньги могут получить и семьи, состоящие на учете для предоставления участка для ведения личного подсобного хозяйства и садоводства.