ЯК-40 совершил вынужденную посадку из-за трещины в стекле в Вологодской области

Самолет вынужденно сел в Вологде. Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура.

Самолет Як-40 срочно сел в Вологде из-за трещины на стекле. Он летел из Петербурга в Котлас Архангельской области. О ЧП сообщает транспортная прокуратура. Проводится проверка причин вынужденной посадки.

"По предварительным данным, 10 января самолет рейса Санкт-Петербург (Пулково) – Котлас из-за образовавшейся на правом стекле в кабине воздушного судна трещины совершил вынужденную посадку на аэродроме Вологда. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет", - говорится в сообщении Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Как сообщает ведомство, пассажиров на резервном самолете отправили из Вологды в аэропорт Великий Устюг, а затем наземным транспортом доставили в Котлас.

Северо-Западная проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. При наличии оснований примет меры реагирования. Самолет принадлежит Вологодскому авиапредприятию.