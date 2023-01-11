В Череповце новорожденных чаще всего называли Мишами и Сонями

-

В Череповце назвали самые популярные детские имена. Рейтинг возглавили София и Михаил. Как называли новорожденных в 2022 году об этом рассказали в отделе ЗАГС города. За год в Череповце появился 71 Михаила, 68 девочек с именем София или Софья.

Михаил победил Артема, который лидировал пятнадцать лет. Кроме того, в городе популярно имя Александр.

"На протяжении десятилетий это имя в пятерке лидеров, это единственное имя, которого мода, видимо, не касается: Сашами называли и 100 лет назад, и сейчас называют. В этом году много Львов — 46, столько же Миронов. Лев — это феномен 2022 года, раньше так часто мальчикам это имя не давали. Среди редких мужских имен — Добрыня и Гордей, по три случая, Елисей и Тихон — по два случая", — рассказала начальник отдела ЗАГС Наталия Лазарева.

Среди мужских имен лидируют Артём (67), Александр (67), Дмитрий (50), Матвей (50), Максим (49) и Тимофей (48).

Девочек чаще называли Алисами (55), Евами (46), Полинами (46), Василисами (43), Викториями и Ксениями — по 42 случая.

Самые редкие женские имена — Наталья, Елена, Светлана, Галина, Виталина, Владислава, Дарьяна, Ярослава, Агния. Их редко, но используют современные родители. Их дали двум-трем новорожденным, пишет официальный сайт Череповца.