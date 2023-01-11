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НовостиОбщество11 января 2023 11:58

Подрядчика в Вологде оштрафуют на более чем полмиллиона рублей

Он сорвал сроки благоустройства Затоновского берега
Источник:kp.ru

Подрядчик затянул благоустройство Затоновского берега в Вологде на два месяца, за это он получит штраф.

В Вологде оштрафуют подрядчик, который благоустраивал Затоновский берег. Он сдал объект на два месяца позже даты, указанной в контракте.

Объект был сдан в конце прошлого года, открыть берег должны весной. Согласно проекту там сделаны деревянные прогулочные дорожки, установлены стальные лестницы, смонтированы освещение, установлены малые архитектурные формы, проведено озеленение. Но все это сдано на два месяца позже.

Подрядчик объяснил задержку тем, что работы были начаты позже. И это связано с нерестом рыбы в реке в апреле-мае. В департаменте городского хозяйства уточнили, что срыв произошел из-за несвоевременных заказов малых архитектурных форм и строительных материалов.

Общая просрочка сдачи объекта составила 60 дней. За срыв с подрядчика удержат около 570 тысяч рублей. Кроме того, после зимы будет проведена повторная оценка объекта. Если возникнут какие-то недочеты, подрядчик обязан будет их устранить.