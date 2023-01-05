Стало известно о дате прощания с погибшей вологодской радиоведущей Анной Саблиной

Фото: ВКонтакте.

Стало известно время прощания с вологодской радиоведущей Анной Азовской. "Друзья! По своей инициативе передаю полученною мною от искренних друзей сообщение. Отпевание Азовской (Саблиной) Анны - состоится в кафедральном соборе на Кремлевской площади 8 января в 12.00 после Рождества", - написал историк Леонид Панов на своей странице ВКонтакте.

Вологду шокировало сообщение о трагической гибели вологжанки в Москве в ночь на 3 января. Многие знали Анну по работе на "Русском радио", учебе на отделении журналистики в ВоГУ и школе. Она дочь из известной в Вологде семьи. Подробности здесь:

В Москве убита вологодская радиоведущая Анна Азовская-Саблина

На ее теле обнаружено 30 колото-резанных ножевых ран