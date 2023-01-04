В Москве убита вологодская радиоведущая Анна Азовская-Саблина

Фото: Анна Азовская, ВКонтакте.

В Москве в съемной квартире найдена убитой вологодская журналистка Анна Азовская. Двери в квартиру пришлось взламывать, полиции представилась страшная картина.

О ЧП сообщило СУ СК РФ по городу Москве. Тело найдено 3 января 2023 года в квартире на улице Полины Осипенко. При осмотре обнаружено не менее 30 колото-резаных ран. Погибшая Анна Азовская-Саблина была ведущей эфира и учредителем радиостанции "Русское радио"- Вологда.

«Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении преступления задержан сожитель женщины. В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — уточняют следователи.

Телеграм-канал «112» со ссылкой на собственные источники уточняет, что пара приехала из Вологды. После новогодней фотосессии мужчина нанес женщине 30 ударов ножом. Полицию вызвали соседи - они услышали женские крики о помощи. «Сотрудникам пришлось выломать дверь, а когда они зашли внутрь, то обнаружили страшную картину: все было в крови», — сообщает телеграм-канал «112».

«Подозреваемый в убийстве 34-летней вологжанки оказался сыном известного вологодского предпринимателя, владельца ряда компаний, имеющих отношение к лесозаготовительному и лесоперерабатывающему бизнесу», - сообщает «Череповецкая истина»,

Анна Саблина училась в Вологде, она закончила отделение журналистики ВоГУ. Она - дочь известного историка, преподавателя вуза, доктора исторических наук, профессора Василия Анатольевича Саблина.

Редакция выражает соболезнование всем родным и близким в связи с трагической гибелью Анны.