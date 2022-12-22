В Вологде в 2023 году построят долгожданную улицу

В Вологде на строительство нового участка улицы Новгородской в бюджет на 2023 год заложено 214 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

Во время первого этапа Новгородскую продлят от улицы Молодежной до места, где также планируют строить еще одну улицу — Олимпийскую, что пойдет параллельно Осановскому проезду от улицы Поэта Романова к Окружному шоссе.

«Строительство участка необходимо для обеспечения возможности проезда к жилым домам нового микрорайона и для развития транспортной инфраструктуры города. Протяженность участка составляет 0,492 км», — сообщили в Администрации Вологды.

Новый участок Новгородской будет четырехполосным с тротуарами, велодорожками, освещением, газонами, отделяющими тротуар от проезжей части. Для организации разворота общественного пассажирского транспорта в конце организуют разворотное кольцо с островком диаметром 30 м. Проектом также предусмотрен вынос водопровода и устройство ливневой канализации.

На этой территории планируется жилищное строительство.