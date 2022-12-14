В Череповце впервые пройдет международная православная выставка-ярмарка

Более 50 монастырей и храмов России, а также Сербии и Молдавии привезут свои товары на выставку-ярмарку в Череповец. Международное мероприятие состоится с 15 по 24 декабря по благословению епископа Череповецкого и Белозерского Игнатия.

На выставке представят известные святыни, которым можно будет поклониться. Здесь планируются молебны и беседы со священниками. А на ярмарке можно купить православные товары, изделия церковного искусства, продукцию религиозного и духовно-нравственного содержания, а также большой ассортимент товаров для дома, одежда и продукты питания.

Как заявили организаторы, среди участников - представители Сербии, Молдовы, Крыма, Чувашии, Удмуртии, Екатеринбурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Мурома. На выставке для поклонения верующих будут представлены святыни Череповецкой епархии. Это Казанская икона Божией Матери, которой устюжан благословил праведный Иоанн Кронштадтский. Также икона "Собор Белозерских святых" из храма Богоявления Господня Белозерска и икона мученика Авраамия Болгарского из храма праведного Иоанна Кронштадтского города Череповца».

Выставка-ярмарка «Череповец православный» будет работать по адресу: улица Сталеваров, 45-а. Вход свободный (6+).