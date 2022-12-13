В Череповце собираются закрыть две школы

Две череповецкие школы могут быть закрыты, причем в самое ближайшее время. Школьников переведут на дистанционное обучение. Там ситуация с распространением гриппа и ОРВИ подошла к отметке, после которой вводят удаленку. В школах № 17 и 30 грипп и ОРВИ выявлен почти у 20% учащихся. Как сообщил мэр Череповца Вадим Германов, общие цифры заболеваемости среди детей Череповца не внушают оптимизма: на домашнем обучении находятся 88 классов. Всего болеют 5468 школьников - 13% от всех учащихся. В детских садах эта цифра еще выше: на больничном 14,2% воспитанников».

И тенденции снижения показателей заболеваемости пока не нет.