Вологодские дорожники замуровали 230 километров медных кабелей в Крыму

АО «ВАД» построил трассу Таврида в Крыму. Но суды продолжаются. Дело в том, что вологодские дорожники замуровали 230 км медного кабеля АО «Крымтелеком».

Об этом сообщает портал Город Во.

Дело в том, что в 2017 году между Службой автомобильных дорог Республики Крым и АО «ВАД» был заключён контракт на реконструкцию автодороги Керчь - Феодосия - Белогорск - Симферополь - Бахчисарай - Севастополь. Он был выполнен. Но в начале в общий объем работ входил демонтаж кабеля АО «Крымтелеком», но затем было принято решение о переустройстве кабельных линий без их демонтажа. В результате, старые кабельные линии остались замурованным. Так как они числятся на балансе АО «Крымтелеком», связисты в 2019 году потребовали от АО «ВАД» сначала 50 миллионов упущенной выгоды - именно столько они могли получить при сдаче в лом 230 км меди. Но арбитражный суд 26 февраля 2021 года отказал в удовлетворении требований.

А в 2022 году АО «Крымтелеком» снова пошло в суд, предъявив иск о взыскании 125 миллионов рублей ущерба, пересчитав сумму по действующим расценкам.

Но арбитражный суд вновь признал требования истца необоснованными: «АО «ВАД» действовало в рамках заключенного госконтракта, условия которого исполнило в полном объеме, заказчик претензий по качеству к нему не предъявил. Истцом не доказано наличие вины подрядчика в утрате кабелей и причинно-следственной связи между утратой кабелей и действиями подрядчика».