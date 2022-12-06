Вологжан ожидает волна гриппа, ОРВИ и ковида к Новому году

В Вологодской области ожидается вспышка гриппа в конце декабря, коронавирус тоже активизируется. Об этом заявил начальник областного депздрава Алексей Плотников на оперативном совещании с губернатором. В регионе идет подъем сезонной заболеваемости.

«За прошедшую неделю в области зарегистрировано 16 700 случаев ОРВИ, 25 новых лабораторно подтвержденных случаев гриппа. С конца ноября гриппом заболели 44 человека, из них 27 детей. Преобладает свиной грипп. При этом установлено, что вакцина работает эффективно. Предполагается, что к концу декабря грипп и коронавирусная инфекция будут активно циркулировать. Все медорганизации готовы к повышению нагрузки», — сообщил Алексей Плотников.

До 8 декабря продлится массовая вакцинация от гриппа. Медицинские учреждения подготовились к новой волне заболеваемости: определён порядок работы в случае ухудшения эпидситуации, подготовлены койки и создан их резерв, запасены тесты и лекарства.