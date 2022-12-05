Доброволец из Устюжны скончался от ран в госпитале

Он воевал в Чечне, но погиб на СВО.

На официальной странице администрации Устюженского района ВКонтакте сообщается, что от тяжелых ранений, полученных при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, в госпитале скончался доброволец из Устюжны, старший стрелок Денис Смирнов.

И.о. главы Устюженского района Игорь Петров выразил соболезнования: «Выражаю искренние соболезнования матери солдата Любови Анатольевне Смирновой, всем родным и близким Героя.Низкий поклон за достойное воспитание сына, который добровольно встал на защиту своей Родины. Он с честью и достоинством исполнил долг военнослужащего, защищая мирных граждан. Это огромная боль утраты. Жители Устюженского района скорбят вместе с вами. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах».

Денис Смирнов родился в Устюжне, здесь он окончил девять классов средней школы №1. Получил специальность автослесаря-механика в политехническом техникуме. Срочную службу проходил на подводной лодке в Мурманской области.

Денис - участник чеченской военной кампании. В спецоперации на Украине он принимал участие, как доброволец.

«Добрый, бесстрашный, смелый, с огромным, полной любви, сердцем! Он ушел из жизни с честью, с чувством исполненного долга», – пишут устюжане.