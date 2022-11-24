В Вологодской области капитально отремонтируют 16 школ

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал о выделении дополнительных средств на ремонт школ по федеральной программе "Модернизация школьных систем образования". Капитальный ремонт будет проведен в 16 школах.

Образовательные учреждения будут оснащены средствами обучения и воспитания, обеспечены антитеррористической защищенностью. Кроме того, будет проведена профессиональная переподготовка педагогов.

"С использованием средств федерального бюджета уже отремонтирована Первомайская школа в Кичменгском Городке. Объем работ выполнен большой – от замены инженерных сетей до закупки мебели и оборудования. Еще в двух школах Вологодской области - Тарногской и Чагодощенской - работы завершатся в следующем году" - отметил губернатор.

Всего в федеральную программу было заявлено 42 школы из разных районов Вологодчины. Накануне стало известно о том, что в 2024-2025 годах будет проведен ремонт 16 образовательных учреждений. Это школы № 25, № 30, № 40 в Череповце, школа №1 в Бабаево, школа №2 в Великом Устюге, Тоншаловская школа, школа №2 в Тотьме, Сазоновская, Харовская, Нюксенская, Ирдоматская, Ботовская, Климовская школы, школа №15 в Красавино, Судский центр образования №1, а также школа в селе Борисово-Судское.

На ремонт школ будет выделено более 1 млрд рублей. Второй этап распределения федеральных средств на образовательные учреждения состоится в 2023 году, сообщает пресс-служба главы региона.