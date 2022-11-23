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НовостиОбщество23 ноября 2022 14:59

В Вологодской области облегчили жизнь инвесторам

Законодательство откорректировали областные депутаты
Источник:kp.ru

.В Вологодской области упрощены условия для инвесторов при предоставлении им земли без торгов. Так без проведения процедуры можно взять в аренду участки для строительства культурных и развлекательных центров, гостиниц, объектов дорожного сервиса. Также уменьшен минимальный обязательный размер собственных средств юридических лиц, необходимых для создания объекта социально-культурного значения. Если ранее он составлял 50%, то теперь - 30%.

Изменения внесены на сессии Законодательного Собрания области. По мнению экспертов, они должны усовершенствовать меры поддержки по предоставлению участков для реализации проектов, стимулировать инвестиционную активность, а также обеспечить комфортный старт нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает пресс-служба ЗСО.