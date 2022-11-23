В Вологде появится крупнейшая поликлиника

В Вологде строят поликлинику № 3. Она возводится на улице Поэта Александра Романова в микрорайоне Бывалово. Стройка началась в июле 2022 года, сдача - в апреле 2024 года. Учреждение строится по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения области» и решению Градостроительного совета.

В настоящее время е ведется устройство фундамента. По конфигурации это будет сложное здание переменной этажности площадью порядка 8700 квадратных метров.

Стоимость поликлиники составит 1,1 миллиарда рублей, большая часть суммы — один миллиард рублей — будет направлена из федерального бюджета. Федеральное инвестирование стало возможным после того, как Президент РФ поддержал инициативу губернатора Олега Кувшинникова о включении поликлиник в Вологде и Череповце в национальный проект «Здравоохранение».

Новая поликлиника будет обслуживать почти 30 тысяч взрослого населения района, который сейчас активно застраивается. Здесь будут организованы 17 терапевтических участков и отделения узких специалистов, в том числе отделение лучевой диагностики с компьютерным томографом, эндоскопическое отделение, физиотерапия, отделение функциональной диагностики с ультразвуковыми исследованиями. А также отделение медицинской профилактики для проведения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра.

Всего Вологодчине выделено свыше шести миллиардов рублей на ремонт и реконструкцию ФАПов, амбулаторий и строительство нескольких ключевых объектов, в том числе взрослой и детской поликлиник в Вологде в микрорайонах Бывалово и Заречье, взрослой поликлиники в Зашекснинском микрорайоне Череповца и нескольких объектов в районах области.

"Думаю, новое здание и современное оборудование привлечет в регион молодых специалистов", — полагает губернатор Олег Кувшинников.