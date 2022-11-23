На проект ремонта здания для Центра образования "Созвучие" депутаты выделили 2,5 миллиона рублей

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2,5 миллиона рублей выделили на проект ремонта здания на улице Козлёнской, 99а. Такое изменение в бюджет внесено на сегодняшней сессии Вологодской городской Думы. Как сообщает пресс-служба парламента, дополнительно из казны выделено 2,5 миллиона рублей на разработку проекта по ремонту здания на Козленской, 99 для Центра образования № 23 «Созвучие». Как прокомментировал глава Вологды Юрий Сапожников, «Его ввод в эксплуатацию и присоединение к школе позволит повысить качество обучения и выполнять задачи, поставленные президентом и губернатором – перейти на обучение в одну смену». Напомним, на внеочередной сессии Вологодской городской Думы в июле было принято решение вернуть здание на улице Козлёнской 99а в муниципальную собственность и передать Центру образования «Созвучие». На эти цели было направлено 37 млн рублей — средства областной субсидии. В апреле 2021 года Мэр Вологды Сергей Воропанов на Градостроительном совете при Губернаторе Олеге Кувшинникове выступил с инициативой о передаче здания в собственность города. Глава региона вместе с общественниками инициативу поддержал.