Вологжанина, устроившего резню в Кувшиново, удерживают под стражей

Вологодский районный суд продлил срок содержания под стражей 36-летнего мужчины, устроившего кровавую баню в поселке Кувшиново, до 23 декабря.

Бойня, шокировавшая вологжан, произошла 24 сентября под Вологдой. Нетрезвого подозреваемого пригласили в гости для совместного распития алкоголя местные жители. В какой-то момент посреди застолья у мужчины завязался конфликт с хозяевами и другими гостями. Вологжанин, недолго думая, выхватил нож и начал крошить оппонентов.

Один пострадавший скончался от колотой раны груди, еще троих успели спасти врачи. Убийца же проворно покинул место происшествия, но правоохранители выследили его и задержали. Против него возбуждено уголовное дело сразу по статьям «убийство» и «покушение на убийство нескольких лиц».