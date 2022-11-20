На Вологодчине предприятие перепрофилировалось в изготовление продукции для СВО

Предприятия Вологодской области увеличили производственные мощности и переориентировали их на помощь участникам специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников в своем Telegram-канале.

Он опубликовал ролик, где рассказывается, как предприниматель из Череповца Людмила Богомолова организовала процесс промышленного производства спальных мешков, термобелья и маскхалатов. Она рассказывает о том, что сейчас важна любая помощь, и потому и ее предприятие вносит «посильный вклад в общее дело».

По словам губернатора, и другие производственные предприятия активизировались, участвуя во всероссийском проекте «За работу».

Проект имеет целью объединить усилия предприятий для производства того, что именно «сейчас необходимо тем, кто защищает страну».