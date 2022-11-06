Вологжане начали делать окопные свечи для передовой

Фото: со страницы Каролины Мир в ВКонтакте. Волонтер из Севастополя

Вологодское общество поддержки солдат «Вологодский ШвейБат» объявило о сборе материалов для окопных свечей. Девушки-активистки мастерят блиндажные свечи из консервных банок, парафина и гофрокартона для вологжан, находящихся на передовой.

Волонтеры рассказали, что такие свечи используются для разогрева еды, обогрева и сушки одежды. Технология следующая: жестяную банку заливают парафином и воском, вместо фитиля вставляют картон. Свеча держит пламя около восьми часов, немного дымит, но не так, как печь.

На фронте становится холоднее и согреться все сложнее, а у газовых горелок быстро кончается баллон.

Волонтерам требуются мытые консервные банки без крышек - например, из-под кукурузы, горошка или сгущенки. Можно помочь вологжанам парафином или воском, подойдут даже огарки свечей. Также нужен гофрокартон.

«Если вы готовы предоставить материалы, напишите сообщение в группу "Вологодский ШвейБат". Также девушки занимаются пошивом и вязанием изделий для российских солдат для передовой. В этом деле им тоже нужна помощь как материалами, так и руками», – пояснили в группе «Добрая Вологда» в соцсети ВКонтакте.