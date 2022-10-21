В Череповце открыли гигантский экран-фасад

Фото: страница Агенства городского развития в ВКонтакте

В городе металлургов торжественно открыли самый большой в СЗФО - 84 метра в ширину, 15 метров в длину - 3D-экран. Об этом сообщило Агентство городского развития.

На фасаде торгового центра, который откроется в 2023 году, состоялся показ видеоспектаклей под открытым небом. Авторами работ выступили известные художники современного искусства Юрий Пелин и Миша Айзик. Впервые в России арт-искусство демонстрировалось на фасаде торгового центра.

Череповчанам в будущем планируют показать выставки работ художников России. Мероприятия пройдут в рамках проекта «Нити искусства», который реализуется при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.