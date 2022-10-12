В Вологодской области людей в случае тревоги будут спасать по-разному

Жителям Вологды и Череповца рассказали, куда бежать в случае тревоги. Оказалось, череповчан будут эвакуировать, а жителей Вологды - спускать в подвалы. Как сообщает мэрия Череповца, убежища и защитные сооружения предназначены, в основном, для работников предприятий, не подлежащих эвакуации. Остальных будут эвакуировать в безопасные районы Вологодской области.

При возникновении опасности производится оповещение населения с использованием государственных сетей радио и телевещания. Перед подачей этой информации включаются сирены, производственные гудки и другие сигнальные средства, что означает подачу предупредительного сигнала, по которому граждане должны включить радио и телеприемники для прослушивания экстренного сообщения и действовать согласно поступающей информации.

В Вологде жителям предлагают ознакомиться с информацией по данному вопросу на сайте цгз35.рф в разделе «Укрытие населения». Для укрытия населения Вологды будут приспосабливаться под защитные сооружения гражданской обороны в период мобилизации и в военное время заглубленные помещения и другие сооружения подземного пространства.

«Информирование населения о реализации мероприятий гражданской обороны, а также о местах расположения укрытий организуется в течение трех месяцев с момента приведения гражданской обороны города Вологды в готовность. Любые сведения о защитных сооружениях гражданской обороны типа «убежища» не являются общедоступной информацией и носят конфиденциальный характер по требованиям действующего законодательства Российской Федерации». Общедоступная информация по вопросам, связанным с инженерной защитой населения города Вологды, размещена на официальном сайте МКУ «Центр гражданской защиты города Вологды» (цгз35.рф) в разделе «Укрытие населения»».

В памятке на этом сайте говорится, как население должно укрываться в заглубленных помещениях, к которым относятся подвалы, подземные переходы, парковки и так далее.

В случае ЧС ТСЖ и УК назначают старших по укрытию. Там необходимо будет сделать запас воды, подготовить все для уборки и инструменты на случай, если завалит вход, а также подготовить необходимые медикаменты. Также в памятке прописаны правила поведения тех, кто укрывается в заглубленных помещениях.

Дома рекомендуется иметь дома тревожный набор. В нем должны быть средства индивидуальной защиты, основные документы, продукты питания, вода, аптечка, сменная одежда, одеяло, телефон, сообщает портал НьюсВо.