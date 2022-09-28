Под Череповцом иномарка с прицепом заехала в лужу и разбилась

Фото: отдел ГИБДД Вологодского района.

Водитель не смог справиться с управлением внедорожником, техника подчинилась законам аквапланирования. Как сообщили в ГИБДД по Череповецкому району, серьезное ДТП случилось 28 сентября в 4:10 утра на первом километре подъезда к Череповцу со стороны Тоншалово.

44-летний череповчанин двигался на автомобиле "Тойота Ленд Крузер 200" с прицепом. На одном из затопленных участков дороги, в зоне действия дорожного знака «Ограничение скорости 60 км/ч», он не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение, а затем - на стационарную опору электрического освещения.

В результате автомобиль полностью ДТП водитель был доставлен в больницу. Сообщается, что пострадал мужчина не очень сильно и отправлен для прохождения амбулаторного лечения.

Внедорожник, похоже, не подлежит восстановлению.