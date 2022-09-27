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Происшествия27 сентября 2022 14:25

В Бабаевском районе накрыли крупную нарколабораторию

Организаторами бизнеса стал череповчанин и петербуржец
Евдокия САХАРОВА

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В деревне Афанасово Бабаевского района Вологодской области обнаружили крупную нарколабораторию. При обыске нашли 22 кг запрещенных веществ. Подробности сообщила пресс-служба УМВД региона.

Правоохранители с поличным задержали двух предполагаемых организаторов подпольного бизнеса. В криминале был замешен житель Череповца и житель Ленобласти. Мужчины арендовали деревенский дом, там разместили оборудование для изготовления наркотиков. На месте оперативники нашли белый порошок, 64 канистры с прекурсорами и ингредиентами для изготовления наркотиков. Порошок оказался синтетическим наркотиком.

Возбуждено уголовное делое за незаконные производство, сбыт и пересылку наркотических средств. Подозреваемые находятся под стражей. Ведется расследование.