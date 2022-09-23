Вологодский военком рассказал, что нужно делать, получив повестку

Получившие повестку - что должны делать? На этот вопрос ответил ВрИО военного комиссара Вологодской области, подполковник Сергей Берников. Он напомнил, что за невыполнение обязанностей по мобилизации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

"Гражданин получает повестку, прибывает на пункт сбора граждан, где проводится уточнение вопросов состояния его здоровья, наличия обстоятельств, исключающих или предоставляющих право на отсрочку, наличие профессиональных навыков и ряд других". После заключения комиссии, что гражданин подлежит призыву, нужно быть готовым к тому, что его забирают в войска тот же день. Поэтому, отправляясь на место сбора, важно при себе иметь не только паспорт, военный билет и мобилизационное предписание, но и запас продуктов на два дня, сменное белье, гигиенические принадлежности, так как на довольствие гражданин будет поставлен лишь по прибытию в войска. Он заверил, что все мужчины, призванные по мобилизации, пройдут подготовку или переподготовку.

ВРИО военкома предупредил, что мобилизационная кампания проводится поэтапно и в ограниченные сроки. В период мобилизации без разрешения военного комиссариата вологжане, которые находятся в запасе, не имеют право выезжать за пределы региона. Отметим, что повестки вручают по месту работы или по месту жительства, кто-то может получить две повестки - и на работе, и дома.

Всего в рамках текущего этапа частичной мобилизации на Вологодчине планируют призвать около 2500 человек.

Полный текст приказа от 21 сентября ВРИО военного комиссара Вологодской области подполковника Сергея Берникова ЗДЕСЬ