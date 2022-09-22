В Вологодской области военный комиссар издал приказ о частичной мобилизации

Фото: ТК ВГТРК-Вологда

В Вологодской области обнародован приказ об объявлении частичной мобилизации. Напомним, утром 21 сентября в России Указом Президента объявлено о частичной мобилизации.

22 сентября появился приказ ВРИО военного комиссара Вологодской области подполковника С.Берникова. Он обнародован ТК "ВГТРК - Вологодская область". В нем определены требования к резервистам. В нем говорится:

«Приказываю:

1. Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории Вологодской области, имеющим мобилизационные предписания или получившим персональные повестки военных комиссариатов муниципальных образований, явиться в сроки и пункты, указанные в персональных повестках, а в случае неполучения персональных повесток прибыть в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях.

Гражданам, пребывающим в запасе, временно проживающим на территории Вологодской области, немедленно убыть к месту постоянного жительства и прибыть в пункты, указанные в мобилизационных предписаниях, а при невозможности – в военный комиссариат по месту состояния на воинском учете.

2. Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, выезд за пределы района (города) временно запрещается.

3. Призываемые граждане при явке по мобилизации обязаны иметь при себе документы и личные вещи, указанные в мобилизационных предписаниях и персональных повестках.

4. Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности освободить призываемых граждан, от работы и службы, произвести с ними полный расчет, выплатить им заработную плату и обеспечить их явку в сроки и пункты, указанные в мобилизационных предписаниях или в персональных повестках.

5. Руководителям организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, предоставить транспорт в сроки и пункты, установленные решениями «Суженных заседаний» муниципальных образований для доставки граждан призываемых по мобилизации.

6. Граждане Российской Федерации, не явившиеся по мобилизации в указанные им сроки и пункты, и руководители организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, не поставившие в установленные сроки транспортные средства по заявкам военных комиссариатов муниципальных образований или препятствующие своевременной явке граждан, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Настоящий приказ объявить и разъяснить во всех организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

ВРИО военного комиссара Вологодской области подполковник С.Берников.

UPD: 23 сентября отменен 2 пункт приказа.