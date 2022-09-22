Стало известно, кому в Вологодской области нельзя уезжать за пределы района или города

Стало известно, кому временно нельзя выезжать за пределы города и района в Вологодской области. Опубликован приказ об объявлении частичной мобилизации в регионе.

21 сентября подписан приказ об объявлении частичной мобилизации в регионе за подписью ВРИО военного комиссара Вологодской области Сергея Берникова. В нем говорится, что временно запрещен выезд за пределы населенного пункта - даже если на руках нет мобилизационных предписаний и человек не получил повестку.

В частности, в документе говорится, что «офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, выезд за пределы района (города) временно запрещается».

Полный текст приказа «КП – Вологда» публикует здесь.

Напомним, Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России накануне, 21 сентября.