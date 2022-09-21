В Череповце прививки от коронавируса и гриппа сделали более тысячи человек

Череповчане активно вакцинируются в условиях роста заболеваемости коронавирусом и гриппом. Кстати, предприятия могут подать коллективную заявку.

Представитель депздрава области в Череповце Людмила Дубовенко сообщила, что пункты работают с 12 сентября в «Алмазе», Ледовом и Дворце химиков. За это время прививку от коронавируса сделали 552 человека, от гриппа — 553. Пункты работают с понедельника по пятницу с 14 до 18 часов.

«Ежедневно в каждом пункте прививаются около 50 человек. Пункты востребованы. Заболеваемость продолжает расти: превышен эпидпорог по ОРВИ во всех возрастных группах, кроме дошкольников, а коэффициент распространения коронавируса — больше единицы. Поэтому вакцинироваться сейчас необходимо», — рассказала Людмила Дубовенко.

Всего в Череповце первично вакцинировались больше 200 тысяч человек, повторно привились больше 40 тысяч, сообщает официальный сайт Череповца.