Для удобства школьников в Череповце пустили дополнительные автобусы

В Череповце дополнительно позаботились о школьниках. Мэр Череповца Вадим Германов распорядился пустить три дополнительных автобуса № 9 для тех, кто учится в Заречье. Всего на маршрут выйдут 12 ЛиАЗов.

«Сейчас маршрутом № 9 пользуются около трех тысяч человек ежедневно. Думаем, с началом учебного года пассажиров станет больше. В случае необходимости пустим дополнительные автобусы и после 1 сентября», — рассказал пресс-секретарь автоколонны № 1456 Анна Байкова.

Опубликовано расписание на 1 сентября автобуса маршрута № 9.

Для них установлены интервалы:

до 11 часов — через 12 минут

с 11 до 15 часов — через 15 минут

с 15 до 19 часов — через 10 минут

с 19 часов до 21 часа — через 20 минут

Последние автобусы в 21:25 и 21:50 из 112-го микрорайона после моста пойдут прямо по Архангельской.