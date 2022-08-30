Газель столкнулась с легковушкой на трассе Вологда-Новая Ладога

Фото: Спасатели Череповца.

29 августа, на трассе «Вологда – Новая Ладога» произошло ДТП. Две машины столкнулись Вблизи деревни Елехово столкнулись две машины: Газель и Деу Нексия. Как сообщает пресс-служба череповецких спасателей, была вызвана реанимация. Обе машины разбиты.

Информация будет добавляться.

Как уточняет пресс-служба УМВД области, 52-летний череповчанин на Дэу, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Вольво. От удара Дэу откинуло на ГАЗ Луидор под управлением мужчины 46 лет. В больницу доставлена 50-летняя пассажирка Дэу.