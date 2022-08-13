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Происшествия13 августа 2022 16:51

В Череповце поймали шумахера, который разогнался до 200 км/ч по новому Архангельскому мосту

Мужчине также назначили штраф в 500 рублей за тонировку
Евдокия САХАРОВА

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Гонщики начали осваивать Архангельский мост. В Череповце водитель на красном автомобиле Ауди превысил скорость на 140 км/ч - двигался под 200 км/ч при разрешенной в 60 км/ч. Разгон шумахера засняли камеры видеонаблюдения, информация сразу же поступила ППС и нарядам ГИБДД. Лихача смогли найти через несколько часов на улице Краснодонцев.

У гонщика помимо прочего были затонированы боковые стекла автомобиля, ему назначили штраф в 500 рублей. За нарушение скоростного режима составлен административный протокол. С череповчанином лично побеседовал начальник ОГИБДД УМВД Череповца. По словам мужчины, он раскаялся и осознал, что его действия могут причинить вред другим людям.

Ранее в городе металлургов остановили водителя, который на Мерседесе разогнался на Архангельском мосту до 188 км/ч.