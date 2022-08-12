На Архангельском мосте пойман первый "шумахер" на "Мерседесе"

Камера видит все.

На новом мосте в Череповце «Мерседес» разогнали до 188 - как самолет для взлета.

По сообщению мэра Вадима Германова, рекорд установлен через 3 часа после открытия моста. "Камеры зафиксировали «Мерседес», загнавший стрелку спидометра к отметке 188 км/ч. К слову, на такой скорости пилот самолета ЯК-40 тянет штурвал на себя, чтобы воздушное судно взлетело. Сотрудники ГИБДД в ближайшем будущем свяжутся с героем, перепутавшим городскую дорогу со взлетной полосой. А после пригласят его для профилактической беседы, а заодно и выпишут штраф", - об этом сообщил мэр на странице ВКонтакте.

Мэр предупредил, что камеры установлены по всему Южному шоссе и на Архангельском мосту. И автоматика все видит. Например, байкеров, которые на спидометр не смотрят.