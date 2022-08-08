В Никольском районе мужчина попал в реанимацию после укуса гадюки

Фото Анастасия Сверчкова Вконтакте

В поселке Дуниловском Никольского района на приусадебном участке на мужчину напала гадюка. Ядовитая змея длиной около 60 см впрыснула яд в вологжанина, его увезли в реанимацию. Пресмыкающееся пало в бою - у него отрубили хвост. Алкександра увезли в Никольскую ЦРБ, ввели противоядную сыворотку. На данный момент его жизни уже ничто не угрожает.

Гадюки кусают человека только в момент тревоги, когда люди случайно на нее наступают или трогают. Эти пресмыкающиеся стремятся к влаге, в основном их можно обнаружить у водоемов и болот. В жару становятся агрессивнее, но перед нападением гадюки обычно шипят.

Опаснее всего попадание яда в голову и шею - пострадавшему грозит отек дыхательных путей. Особенно опасен яд для ослабленного иммунитета, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, аллергиков и маленьких детей.

Главное после укуса как можно быстрее добраться до врача. В течение часа медик должен ввести сыворотку. В качестве первой помощи в первые десять минут можно уменьшить концентрацию яда - поставить медицинскую банку, либо отсосать яд ртом, если у вас там нет ранок. Важно снять кольца, обтягивающую одежду - место укуса будет отекать. Пострадавшему можно дать сладкое питье, противоаллергический препарат и обезболивающее, обездвижить. Такие укусы обычно проходят около 2 недель при постельном режиме.