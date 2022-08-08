Председателя вологодского конно-спортивного клуба осудили и взыскали с нее 590 тысяч рублей

В Вологде руководитель конного клуба признана виновной в травмировании ребенка. Во время тренировки девочка 9 лет упала с лошади и получила травмы. Об этом сообщает СУ Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области.

Приговор вынесен 52-летней женщине. Она обвинялась в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Председатель Вологодской городской общественной организации, оказывающей физкультурно-оздоровительные услуги, не достаточно хорошо организовала занятия по верховой езде.

Руководитель клуба возложила обязанности тренера на работника, не имевшего специальных образования и навыков, не проконтролировала использование детьми в возрасте до 12 лет защитного жилета. В результате в сентябре 2020 года во время тренировки с лошади упала 9-летняя девочка, получившая тяжкий вред здоровью. В ходе расследования был наложен арест на имущество обвиняемой на общую сумму свыше 590 тысяч рублей. В итоге виновной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком на 2 года. В пользу потерпевшей в качестве компенсации морального вреда подлежит взысканию 550 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.